Il 3° ritrovo itinerante organizzato dalla Scuderia Ferrari Club di Alessandria in collaborazione con il comune di Castelnuovo Belbo e la città di Acqui Terme ha avuto una bella risposta di presenze e di curiosi nonostante il maltempo.

Subito una gradita sorpresa anche per gli organizzatori: il primo ferrarista a raggiungere la località dell’Astigiano luogo di ritrovo dei partecipanti è stato il Sig. Felice da Winninden in Germania: per lui 800 chilometri al volante della 488 Spider per essere presente.

“Non mi aspettavo certo un partecipante che arrivasse da così distante, è stato davvero un motivo di grande soddisfazione” ha commentato il presidente di Sfc Alessandria Franco Giuliani.

Una ventina le vetture arrivate da Piemonte, Liguria e Lombardia con una “liason” tra passato e presente grazie alla presenza sia di una Ferrari Dino 246 Gt che della nuovissima Ferrari Roma, ultimo modello uscito dalla fabbrica di Maranello.

Il giro tra le colline del Monferrato ha visto il corteo di Ferrari avere come apripista una “Deltona”, iconica vettura che ha fatto la storia del mondiale rally: non è certo passata inosservata anche la presenza dell’Alfa Romeo 4C “griffata” coi colori Santero 958, uno degli sponsor della manifestazione.

La visita alla cantina Cuvage, il successivo arrivo in centro ad Acqui Terme e il pranzo al ristorante “I Caffi” hanno chiuso una bella giornata all’insegna dei motori.

“Castelnuovo Belbo e Acqui Terme si sono dimostrati due centri veramente ospitali e non posso che ringraziare le rispettive amministrazioni – ha commentato Franco Giuliani -: un plauso particolare lo voglio rivolgere ai tanti volontari che mi hanno aiutato nell’organizzazione sfidando delle condizioni meteo che erano davvero avverse”.