Crea, inaugurata la mostra Sacro & Monferrato – Chiese campestri nel Monferrato

Non poteva esserci una migliore location per la mostra ‘Sacro & Monferrato – Chiese campestri nel Monferrato’, aperta questa mattina nel Chiostra del Santuario di Crea.

In quaranta suggestivi scatti, realizzati con l’obiettivo dei Fotografi Monferrini, sono immortalate le piccole chiese di campagna del territorio, simbolo della profonda devozione e dell’anima dei paesi della collina monferrina, non soltanto in Provincia di Alessandria, ma anche in centri delle vicine Province di Asti e della Città Metropolitana di Torino, come Verrua Savoia. La mostra, nata dalla collaborazione tra Monferrato Tourit e Gruppo Fotografi Monferrini, aveva debuttato alla Fortezza di Verrua ed è stata replicata a San Salvatore Monferrato. Adesso sarà a Crea ancora per il pomeriggio di sabato 4, domenica 5 e sabato e domenica 11 e 12 settembre, con orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

“La bellezza della mostra, non è solo nel suo contenuto e negli scatti dei Fotografi Monferrini, è nelle piccole chiese campestri, protagoniste degli scatti, che rivendicano nella loro semplicità l’importanza sociale che hanno sempre avuto nelle comunità del passato, è nella volontà di porre l’attenzione ad un testimonianza storico, artistica e culturale che non è valorizzata, è nella tenacia con cui la mostra stessa è stata organizzata: il progetto è infatti nato lo scorso inverno, in tempo di Covid, di chiusure e di restrizioni, un tempo in cui era difficile collaborare, se non a distanza, programmare e ancor più pensare ad un futuro di eventi.” – spiegano gli organizzatori.