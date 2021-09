Cral Asp grande protagonista alla Netturbiadi, Rinaldo Bussolino conferma il titolo di Netturbino dell’anno

Il Cral di Asp è tornato dalle Netturbiadi di Bellaria con un bottino di tredici medaglie. Alla manifestazione che si è svolta dal 16 al 19 settembre, l’astigiano Rinaldo Bussolino si è confermato al primo posto assoluto conquistando nuovamente il titolo di Netturbino dell’anno.

Primo nel bowling maschile, Bussolino ha preceduto il compagno di squadra Claudio Vercelli che si è piazzato terzo; tra le donne, primo posto per Bruna Palumbo e terzo per Marilena Borretta.

Nella gara di bocce la vittoria di Vercelli che ha preceduto Bussolino terzo, anche secondo nel ping pong. Nel lancio delle freccette successo per l’astigiano Piero Amerio, secondo anche nella gara a carte di Scala 40. Per il calcio balilla, inoltre, sul podio ancora Bussolino con Maria Nevoso. La coppia Vercelli-Borretta ha poi conquistato il terzo posto nel ballo.