Cosa fare nel week end… Girovagando tra eventi nell’Astigiano

Nuovo fine settimana, nuove proposte culturali.

Mentre ad Asti prosegue la Douja diffusa con il suo eventi (questa settimana protagonista alla Douja del Monferrato è la Zucca di Piea, per saperne di più clicca QUI), torna ancora a grande richiesta in questa rassegna lo spettacolo itinerante del Teatro degli Acerbi “Dormono…sulle colline”, narrazioni e canti tra le lapidi di un cimitero. Sarà ospitato questa volta nel cimitero di Cerro Tanaro, oggi, venerdì 24 settembre, su iniziativa dell’amministrazione locale (le info -> QUI).

A Cocconato arrivano i camperisti con PleinAir ma vi anticipiamo che domenica 3 ottobre ci sarà una grande caccia al tesoro! Per conoscere gli eventi di Cocconato potete cliccare -> QUI. Tra gli eventi organizzati a Cocconato domenica 26 settembre trovate anche lo sport, con una domenica mattina sportiva, ma senza fare troppa fatica, tra bellissimi sentieri e un gustoso terzo tempo. E’ quello che propone la NutGang, con CoccoNut Bike, alla scoperta dei sentieri ciclabili di Cocconato in e-bike accompagnati da abili guide per domenica 26 settembre, con ritrovo alle 11 in piazzetta Cavour, davanti all’Ufficio Turistico.

Proseguiamo con il teatro, che arriva a Moncalvo sabato 25, alle 21 al Teatro civico di Moncalvo con lo spettacolo “Con le tue labbra senza dirlo” di e con Paolo Faraoni. Tutte le info sono -> QUI.

Ma c’è spazio anche per i più piccoli e non solo, con l’evento a misura di famiglia “Burattini in Circo-lo” che inizia questo fine settimana. Primo incontro domani, sabato 25 settembre alle 15 a Castiglione, frazione di Asti in collaborazione con la Pro Loco LaCastiglionese, proseguirà domenica 26 settembre sempre alle 15 a Portacomaro Paese nel maneggio I Pupini di strada Crosia con l’associazione Anita e i suoi fratelli Onlus. Ma poi ci saranno anche appuntamenti infrasettimanali. Volete saperne di più? Trovate tutto -> QUI.

Non vi basta? Corre in aiuto la nostra Giornarunner con i suoi suggerimenti su dove trovare tavolini e aree attrezzate per fare un bel pic nic, oppure percorsi da fare a piedi o in bici, o cose da vedere nell’Astigiano e dintorni. Questa settimana trovate ben cinque nuovi percorsi! Per consultare i percorsi clicca QUI e… buon week end!