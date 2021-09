Cosa fare nel week end… Girovagando tra appuntamenti nell’Astigiano

Sarà un fine settimana all’insegna della cultura quello alle porte. Facciamo un giro virtuale per vedere cosa c’è in programma tra Asti e provincia.

Apre le sue porte oggi, venerdì 17 settembre, la mostra sulle “Balene Preistoriche“, nel complesso del Michelerio, ad Asti, e sarà visitabile anche durante la Douja d’Or che continua anche in questo week end. Per saperne di più clicca QUI.

A San Damiano d’Asti si alza il… Sipario: sabato e domenica saranno due giorni all’insegna dello spettacolo ma non mancherà anche l’enogastronomia. Tutto il programma e tutto quello che c’è da sapere lo trovate -> QUI.

Il teatro è protagonista in altri due paesi astigiani: sabato sera a Ferrere si torna indietro nel tempo con “Il mistero dello scrigno” mentre a Casorzo ecco un nuovo spettacolo della rassegna “Cuntè Munfrà” (per il programma clicca QUI).

Preferite un bel pic nic autogestito? Corre in aiuto la nostra Giornarunner con i suoi suggerimenti su dove trovare tavolini e aree attrezzate, aggiornato ogni volta che trova un nuovo tavolino sui suoi percorsi, scopritelo in home page di Giornarunner.com! Potete anche trovare nuove idee e curiosità sul territorio, percorsi da fare a piedi o in bici, o cose da vedere nell’Astigiano e dintorni. Anche questa settimana trovate un nuovo percorso e tanti nuovi contenuti! Per consultare i percorsi clicca QUI e… buon week end!