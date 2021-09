Nuovi interventi di pulizia e rimozione di discariche a cielo aperto dell’associazione volontari di Protezione civile Città di Asti.

Su richiesta del Comune e in collaborazione con Asp, una squadra composta da 7 volontari è stata impegnata nella rimozione di rifiuti abbandonati in due diverse operazioni nella zona del laghetto dal sottopasso tangenziale, il secondo nell’area Isolone. A fine agosto, altri interventi avevano riguardato via Guerra e Caniglie.