Continua la stagione teatrale di Moncalvo: al Teatro civico “Pedalando verso il paradiso”

Il prossimo appuntamento della stagione teatrale di Moncalvo è in programma sabato 11 settembre alle 21 al Teatro civico di Moncalvo.

Lo spettacolo offerto sarà “Pedalando verso il Paradiso” con Marco Viecca, Flavia Barbacetto, Angelica Dettori e Daniela Placci. Dramaturgia Valentina Diana. Regia Marco Viecca. Produzione Fondazione Gabriele Accomazzo in collaborazione con la Citta’ di Moncalvo.

Franco Mietta è un uomo quasi sconfitto che non si dà per vinto. Ha fatto l’ordine su Amazon, una Speed-Bike SX600, l’avveniristica cyclette dotata di infiniti optional interattivi: dallo schermo scenofonico al trio canoro motivazionale. La cyclette arriva e Franco Mietta si mette in viaggio. Un viaggio sul posto che non manca di sorprese.

Recluso ormai da settimane, Franco pedala e suda, si scontra con i propri limiti ma non si arrende. Precipita nel vortice di fantasmi esistenziali che lo costringono a confrontarsi con ciò che, per tutta la vita, ha cercato di evitare più di ogni altra cosa: se stesso. Mentre il virtuoso trio canoro della Speed-Bike intona canzoni della sua gioventù, Franco allena l’anima per il giorno del giudizio. “La vita, caro Mietta, la sua almeno, è agli sgoccioli – aveva profetizzato la dottoressa dell’ASL leggendo gli esiti dei suoi esami del sangue e delle urine – si tenga pronto al viaggio. ”

Se dovrò andarmene domani – pensa Mietta – non mi farò trovare impreparato: pedalerò, mi allenerò, farò bella figura con Dio. Taglierò, con mio sorriso, il traguardo del paradiso.” Ma il paradiso non è per tutti. È per i famosi, per i virtuosi, per gli eroi che sempre son giovani e belli. Franco Mietta, dell’eroe, non ha né il fisico né il destino, a parte i valori sballati nelle analisi del sangue e delle urine.

I biglietti sono in vendita sul sito www.arte-e-tecnica.it, in alternativa è possibile prenotarli presso la Drogheria Broda al numero 0141917143 lasciando nome, cognome e numero di telefono. I biglietti prenotati potranno essere ritirati il giorno stesso dell’evento presso il Teatro Municipale dalle 18.30 alle 20.30. Si precisa che la prenotazione è obbligatoria e che per accedere allo spettacolo, come da normativa vigente, è necessario essere in possesso di Green Pass.