Contenimento colombi ad Asti: il sindaco chiede alla Provincia un piano pluriennale di cattura

“Sempre più frequentemente giungono alla mia segreteria segnalazioni relative alle problematiche dovute alla crescente presenza di colombi ed ai derivanti effetti negativi: rischio igienico-sanitario, diffusione di malattie infettive, danni economici agli immobili e degrado cittadino”.

Così inizia la lettera che il primo cittadino di Asti, Maurizio Rasero, ha inviato al presidente della Provincia, Paolo Lanfranco. La questione è la proliferazione dei colombi, che nonostante diversi interventi comunali, continuano ad aumentare con conseguenti e possibili problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo sanitario. Rasero ricorda infatti l’ordinanza n. 72 del 26/08/2019 con cui si erano imposte la rimozione di escrementi, carcasse, nidi uova e la disinfestazione delle proprietà interessate, il tamponamento di aperture e anfratti, l’installazione di dissuasori e decreta l’assoluto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ed in qualsiasi luogo.

“Tutti sistemi assolutamente incruenti – scrive Rasero – L’esito, nonostante tutte le restrizioni, non è stato quello sperato. La presenza dei colombi continua ad essere elevata ed a produrre effetti negativi”.

La lettera continua con una richiesta specifica alla Provincia di un piano pluriennale basato su gabbie di cattura.

“A seguito di un incontro con i responsabili del Servizio Veterinario dell’ASL si è appreso che con decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 60/2018 è stato approvato un piano pluriennale di controllo del piccione di città che individua, fra le altre misure, la limitazione delle problematiche in argomento mediante gabbie di cattura. La cattura viene effettuata ad opera delle competenti Amministrazioni comunali che, operando in recepimento a tale piano di controllo approvato dal’ISPRA, agiscono nel rispetto delle norme vigenti in materia. La rimozione di esemplari, attuata in affiancamento alle misure strutturali già adottate, può accelerare i tempi di limitazione delle criticità descritte. In questa accezione risulta accettabile affiancare alle sopra indicate azioni incruente la cattura con gabbie attivate con esca alimentare. Come sostenuto da ISPRA non sussistono, infatti, elementi ostativi alla eventuale soppressione dei colombi catturati sotto i profili sia normativo sia conservazionistico. Va comunque, in ogni caso, esclusa la liberazione in altro sito dei colombi catturati. Alla luce di quanto sopra evidenziato chiedo se sia possibile valutare l’adozione di un analogo piano da parte di codesta Provincia, al fine di individuare misure che consentano alle amministrazioni comunali di procedere con maggiore efficacia e celerità, in aggiunta a quanto già attuato, al contenimento dei colombi e delle problematiche connesse”.