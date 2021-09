Confcommercio partner dell’iniziativa “Volontariato in vetrina” promossa dal Comune di Asti

Volontariato in vetrina, iniziativa promossa dal Comune di Asti in collaborazione con il Centro servizi di Volontariato, vedrà come partner la Confcommercio di Asti da sempre impegnata nel promuovere iniziative rivolte al sociale e volontariato sia a livello territoriale che nazionale con la fondazione di propria emanazione “Giuseppe Orlando”.

“Un’iniziativa importante che vede coinvolti i nostri negozi. – commenta il Direttore di Confcommercio Asti Claudio Bruno – La solidarietà, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, dovrebbe farci riflettere su quanto siano importanti le sinergie con tutti i soggetti e operatori economici del territorio che noi come Confcommercio da sempre rappresentiamo.”

“Volontariato in vetrina è una dimostrazione concreta di queste collaborazioni dove i nostri negozi daranno voce al volontariato attraverso le loro vetrine. Questo -conclude Claudio Bruno – deve essere visto come punto di partenza per il futuro e continuare ad attuare politiche attive per il commercio ed il sociale”.