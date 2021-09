Concorso “Frutta e verdura, cuore e cervello”: premiate le opere dell’Istituto d’arte di Asti

Sabato 25 settembre, all’Art Park la Court di Castelnuovo Calcea, si è svolta la premiazione delle opere degli allievi di alcuni licei artistici del Piemonte, che hanno partecipato al concorso “Frutta e verdura, cuore e cervello”.

La gara, che è stata promossa la scorsa primavera nell’ambito delle celebrazioni indette dalla FAO per l’Anno internazionale della Frutta e della Verdura dai Club per l’Unesco di Asti e Canelli, ha messo alla prova anche gli studenti del liceo artistico Alfieri di Asti. Le Arti figurative, la Grafica e il Design hanno progettato e omaggiato il territorio di Langhe, Roero e Monferrato attraverso dipinti, loghi, ideazioni di punti di sosta tra boschi e vigneti per sensibilizzare stili di vita sani, equilibrati, che fanno dei prodotti locali un bene per il cuore e il cervello.

Gli studenti delle classi 3 Design, 3, 4, 5 Figurativo, 3 e 4 Grafica, coordinati dai docenti Erika Bocchino, Silvia Caronna, Gianna Gandini, Massimiliano Marzo e Daiana Rubino hanno rappresentato, attraverso forme d’arte specifiche, il cardo gobbo di Nizza Monferrato, il peperone quadrato d’Asti, l’asparago saraceno di Vinchio, le ciliegie di Revigliasco e la pesca limonina di Asti e ideato anche punti di ristoro, attraverso la progettazione di attrezzature per la fruizione lenta del paesaggio.

Per ogni indirizzo d’arte, la commissione giudicatrice, presieduta dall’artista torinese Ugo Nespolo, che ha salutato i partecipanti da remoto, ha premiato tre lavori. Francesca Benchea, della classe terza si è aggiudicata il primo premio nella sezione Arti figurative, realizzando un’opera pittorica dal titolo “Tutto il mondo si veste di forza e salute con i prodotti di Langhe, Roero e Monferrato”. Secondo classificato la classe 3 indirizzo Design, per avere presentato un video con attrezzature per la fruizione lenta del paesaggio. Menzione d’onore speciale all’indirizzo di Grafica: dieci i manifesti realizzati, un vero e proprio omaggio visivo al territorio delle Langhe e del Monferrato e una vera valorizzazione di prodotti tipici locali. A tutti i vincitori un attestato di riconoscimento, libri e omaggi da parte di un’azienda alimentare del nostro territorio.

DI seguito i lavori premiati

Benchea Francesca, indirizzo Arti Figurative

Giorgia Covello, indirizzo di Grafica

ideazione di un punto di ristoro, indirizzo Design

I lavori dei vincitori saranno esposti dal primo fine settimana di ottobre fino al 7 novembre 2021 nella sala espositiva del castello di Moasca, per proseguire, attraverso una mostra itinerante in ciascuno dei quattro licei partecipanti al concorso, tra cui il liceo artistico Alfieri.