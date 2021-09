Concerto della vendemmia con il “Simona Colonna trio” a Castagnole Monferrato

Domenica 19 settembre alle ore 17, a Castagnole Monferrato nel cortile dei Camminatori di domande (ex-asilo), il trio di Simona Colonna presenta “Non solo donne”: concerto che spazia dal folk piemontese, al jazz, alla musica classica, passando per il cantautorale italiano e internazionale.

Tutto al femminile. Importanti volti cha abitano la nostra musica come Ella Fitzgerald, Billie Holiday, ma anche le interpretazioni tratte dal repertorio classico, e il gusto elegante di Ornella Vanoni ai cantautori italiani quali Fabio Concato, De Andrè, sono solo alcuni esempi di grandi canzoni da e per le Donne che il trio andrà a interpretare. Tre sono gli ecclettici musicisti che si cimentano in questo importante repertorio dedicato alle donne: Simona Colonna voce e violoncello, Gianpiero Malfatto al trombone e flauti, Matteo Ravizza al contrabbasso e chitarra.

Il concerto, organizzato dal Comune di Castagnole Monferrato, è ad ingresso libero con Green pass obbligatorio.

Simona Colonna, Musicista e cantante, si diploma giovanissima in flauto traverso e violoncello nei Conservatori di Cuneo e Torino. Immediatamente dopo il diploma, vince il concorso “Città di Genova” per flauto traverso. Ha collaborato con Peppe Servillo, Enrico Rava, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Marco Brioschi, Mauro Negri e Barbara Casini. Nel 2011 vince il premio SIAE come migliore autrice al concorso “Senza Etichetta” di Ciriè presieduto da Mogol, con il brano “Dove sei amico”, scritto in collaborazione con Marco Brovia e Cristiano Alasia. Sempre nel 2011 vince il Biella Festival con il brano “Masca Vola Via”.

Nel 2012 è stata finalista al Premio Andrea Parodi di Cagliari aggiudicandosi i riconoscimenti come miglior arrangiamento e migliore interpretazione del brano “Brigante stella” e migliore artista del concorso. Nel 2014 vince le selezioni territoriali del concorso “Suonare@ Folkest” di Loanoaggiudicandosi il diritto di partecipare alla 36° edizione di Folkest, in Friuli Venezia Giulia. Vince il Premio Alberto Cesa 2014 con il brano “Cuntadin Poeta”. Nel 2019 è invitata sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo per la 43^ edizione del Premio Tenco, Simona si esibisce in un mini live di tre canzoni raccogliendo entusiastici e unanimi consensi del pubblico in sala e della stampa specializzata.

Nel 2013 è stata ospite della trasmissione “A sua immagine” (Rai1) per l’evento dell’ostensione della Sacra Sindone, trasmesso in Mondovisione e nella trasmissione “La Stanza della Musica” (Rai Radio3). Collabora con il canale televisivo digitale Rai World nella trasmissione “Community”. Nel 2014 è ospite al Salone del Libro di Torino per Rai Radio3 all’interno dei programmi “Alza Il Volume” e “Fahrenheit” e per RSI-Radio della Svizzera Italiana.

Nel 2016 è stata selezionata da Le Cirque de Soleil come solista cantante e violoncellista dello spettacolo “Alis”, con Le Cirque with the World’s Top Performers, esibendosi in tutta Italia. Nel 2017 è ospite nel disco “Sa Este” della cantante Ambra Pintore. Nel 2018 pubblica l’Album dal titolo “Folli e Folletti” per l’etichetta MRM Records e I.R.D. distribuzione. Nel 2019 pubblica l’Album “Curima, Curima” per le Edizioni Sonirik con la co-produzione artistica di Stefano Melone.