Con l’evento Charter Night 2020 il Lions Club Nizza Monferrato Canelli festeggia il suo 60° anniversario

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo la intensa e particolare giornata del 17 luglio u.s., quando nel Campo del Vice a Canelli con la Cooperativa Elsa, abbiamo incontrato la scrittrice Alessandra Cotoloni e Zia Caterina con il suo variopinto ed allegro Taxi Milano 25, riprendiamo tentando di recuperare il tempo vietatoci dal Covid.

Noterete infatti che l’evento programmato presso il 25 settembre viene presentato sotto il titolo CHARTER NIGHT 2020 – 60° Anniversario del nostro Club.

Il Past President / 2° Vice Governatore del Distretto Lions 108Ia3, Oscar Bielli, tutto aveva predisposto a che nel giugno 2020 fosse celebrato anche con la pubblicazione del Volume “ 1960 – 2020 60° Anniversario della CHARTER NIGHT, ma, come noto, nulla ha potuto essere fisicamente realizzato ed il Consiglio Direttivo unanime ha deliberato di rinviare la cerimonia a tempi migliori, e fortunatamente il tempo migliore è arrivato.

Il giorno 27 Gennaio nell’Anno del Signore 1960, il Board della International Association of Lions Club autorizza il suo Presidente ed il Segretario ad apporre la loro firma e ad apporre il sigillo della Associazione alla CHARTER. Il 25 Giugno 1960 al Grand Hotel Vecchie Terme nasce ufficialmente il Club. Club Sponsor Pegli.

Soci fondatori: Baccalario dr. Pier Domenico, Balestrino geom. Luciano, Barberis prof.cav. Giuseppe, Bersano dr. Arturo, Bianco enotec. Giovannhi, Borromeo dr. Angelo, Braccio Rag. Stefano, Brignano dr. Livio, Contratto dr. Alberto, Cortese dr. Edgardo, Dagna dr. Francesco, Filipetti Giovanni, Gai Cavallo dr. Giuseppe, Galansino dr. Arturo, Galbani rag. Mario, Garino rag. Giuseppe, Geloso Bruno, Goria dr. Antonio, Micca dr. Giorgio, Milano Alberto, Monti rag. Mario, Monbticone dr. Renzo, Musso Carlo, Pannier Suffait Col.a.r. Michele, Parone dr. Osvaldo, Porta avv. Carlo, Roggero Fossati rag. Carlo, Scapaccino dr. Francesco, Serra avv. Gerardo, Targoni Mario, Ungetti rag. Gorgio.

Veramente prestigio, carisma e autorevolezza.

Nel durante della Conviviale sarà proiettato un video che permetterà di ripercorrere questi 60 anni con le emozioni del ricordo e dei cambiamenti nel tempo intervenuti e delle principali attività da servizio sviluppate e portate a termine.

Per uno sguardo al futuro sarà presente la Presidente del Leo Club Nizza Monferrato Canelli Mishel Conti Bai.

Verranno anche riconosciuti i meriti ai Soci che nel nome del Fondatore MELVIN JONES si sono particolarmente impegnati e distinti nella applicazione al “WE SERVE”, così come saranno consegnati ai Soci che hanno maturato anni di appartenenza e di servizio, (a partire dai 10 anni con incrementi di cinque anni), i distintivi internazionali CHEVRON.

Cinque nuovi soci faranno il loro ingresso in presenza con la cerimonia ufficiale e la consegna del distintivo. Di questi, quattro di loro erano già entrati a far parte del Club ma con procedura “ on line” quindi con le formalità virtuali dettate dal “Covid 19”.

Lo splendido Resort Ristorante Bistrot Anima di Calamandrana con le sue terrazze ed il suo ristorante saranno palcoscenico dell’evento a cui hanno aderito in gran numero Soci ed invitati.

La serata sarà suddivisa in due momenti:

– sulle terrazze all’esterno (condizioni permettendo) accettazione dopo accertamento del Green Pass e mascherine, i saluti, aperitivo e consegna del riconoscimento Chevron ai Soci,

– nel ristorante all’interno, conviviale ed eventi istituzionali con proiezione video, riconoscimenti Melvin Jones, accettazione formale nuovi Soci.

Saranno presenti il Governatore Distrettuale Pier Franco Marrandino, il 1° Vice Governatore Claudio Sabattini, il 2° Vice Governatore Oscar Bielli, il Sindaco di Calamandrana Fabio Isnardi, autorità civili ed officers del Distretto Lions 108Ia3 con il pittore Massimo Ricci e signora.

Al termine della serata Massimo Ricci, consegnerà personalmente a Soci ed invitati, una fotolitografia numerata di un suo studio sul paesaggio e la sua rappresentazione.

Il Consiglio Direttivo Lions Club Nizza Monferrato Canelli