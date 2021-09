Celebrata anche ad Asti la Santa Messa per la festa di San Matteo Patrono della Guardia di Finanza

Oggi, alle ore 11.00, presso la Collegiata di San Secondo in Asti, è stata celebrata la solennità di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza.

La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal Vescovo di Asti, Mons. Marco Prastaro, che ricordando l’esperienza dell’Apostolo San Matteo, ha esaltato i valori dell’impegno e dell’etica che devono orientare l’operato della Pubblica Amministrazione per favorire il bene di tutta la comunità.

Alla funzione religiosa, svolta nel pieno rispetto della normativa sanitaria, erano presenti le principali Autorità provinciali e cittadine (tra i quali S.E. il Prefetto dr. Terribile, il Vice presidente della Regione Piemonte Carosso e il Sindaco di Asti Rasero) oltre ad una significativa rappresentanza di Fiamme Gialle in servizio ed in congedo alle quali il Comandante Provinciale Col. t.SFP Fabio Canziani ha rivolto il proprio saluto in occasione del suo prossimo trasferimento.

Nella S. Messa è stata fatta memoria di tutte le Fiamme Gialle vittime del dovere.