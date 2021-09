Castellero si prepara ad ospitare la 39esima Fiera “Città della Nocciola”: tutti gli appuntamenti dell’evento in programma

Torna l’evento più atteso dagli amanti delle cose buone. Da Giovedì 7 a Domenica 10 Ottobre si svolgerà a Castellero, tra le dolci colline del Monferrato, la Fiera dedicata alla Nocciola Piemonte Trilobata, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, e giunta quest’anno alla sua 39^ edizione. Giornata clou sarà Domenica 10 con gli Stand della Mostra Mercato: Eccellenze Enogastronomiche, Artigianato e Street Food. Regina della manifestazione e dei vari appuntamenti collaterali sarà la Nocciola, tra convegni, passeggiate guidate e intrattenimento per i più piccoli.

Di seguito il Programma completo:

Giovedì 7 Ottobre aprirà l’evento, alle ore 14.00, la “Giornata corilicola”, dedicata totalmente alla Filiera della Nocciola: un mondo fatto di passione, tradizione e innovazione, dove si punta alla massima qualità del frutto ma rispettando l’ambiente e il paesaggio. I presenti potranno osservare da vicino le attrezzature e i macchinari utilizzati nella coltivazione e nella lavorazione delle nocciole, e assistere alle Prove in Campo. Al termine, una gustosa “Merenda Sinoira” per tutti.

Venerdì 8 Ottobre si entrerà nel vivo dell’evento con la tradizionale “Resa della nocciola”. Alle ore 14.00 si terrà l’attesissima gara tra i produttori, che si sfideranno con le loro nocciole sulla base di 3 parametri: resa alla sgusciatura, calibratura e analisi gustativa del prodotto tostato. A decretare il vincitore sarà una Giuria di esperti composta dai membri della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile delle Langhe. Alle ore 19.00 (fino alle ore 21.00), nei locali di Palazzo Redoglia, la festa continuerà con la “serata pizza” (prenotazione obbligatoria al 333 5379182.).

Ma la Fiera della Nocciola significa anche natura, paesaggi e movimento all’aria aperta. Nella giornata di Sabato 9 Ottobre infatti saranno due gli appuntamenti a tema outdoor in programma, adatti a tutta la famiglia, anche ai più piccoli e agli amici a 4 zampe. Alle ore 14.30 si terrà la “Camminata sul sentiero della nocciola” con Merenda nel Noccioleto a cura del Gruppo “Nocciomamme” di Castellero (evento gratuito). In contemporanea, alle ore 15.00, presso il Lago Stella, gli amanti degli asinelli potranno partecipare al “trekking someggiato” con aperitivo finale. (prenotazione obbligatoria; costo 8 euro a persona).

A seguire, alle ore 18.00 il momento Degustazione “La nocciola incontra lo zafferano”. Protagonisti di questo speciale simposio saranno i prodotti alle nocciole dell’Azienda “Agrival” di Castellero e allo zafferano delle Aziende “Il Filo Rosso” e “Bric Bordone” di Villafranca d’Asti. A condurre l’evento, la Nocciotester Irma Brizzi, Direttrice dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola. Un’iniziativa da non perdere, alla scoperta di aromi e segreti di due eccellenze gastronomiche di questo territorio. La serata sarà invece animata dal Concerto Organo e Flauto “cantantibus organis”, che si terrà alle ore 21.00 presso la chiesa di San Pietro in Vincoli. Si esibiranno per l’occasione i due celebri Maestri Tommaso Mazzoletti ed Enea Luzzati (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Domenica 10 Ottobre prenderà il via la giornata clou dell’evento, con l’apertura della mostra mercato. Tra i presenti, nell’area Local Food, gli espositori del settore agroalimentare di Campagna Amica; accanto a loro, gli Stand della “Via del Gusto”, dell’”Artigianato” e dell’“Angolo della Creatività”. Una vera esplosione di profumi, sapori e colori, omaggio alle tradizioni e alla bellezza del Monferrato. In pole position, le macchine agricole della Filiera Corilicola, in esposizione all’ingresso dell’area fiera, e le tante specialità a base di Nocciola Piemonte Trilobata, sia dolci che salate.

Ma anche gli amanti delle camminate saranno accontentati: alle ore 9.30 partirà la “passeggiata sui sentieri di Castellero”, organizzata dall’Associazione “Lago Stella” in collaborazione con “8 Basso Monferrato”. Al termine dell’escursione, possibilità di rilassarsi pranzando con un bel Pic Nic sul lago. (prenotazione obbligatoria via sms o Whatsapp al 342 1903110). Gli appassionati del settore alle ore 10.00 potranno invece partecipare al tradizionale Convegno dedicato alla Nocciola. In occasione dell’incontro, verrà presentato il nuovo Gioco da Tavolo “nocciolandia”, un’originale rivisitazione del gioco dell’oca ovviamente a tema nocciola: un modo divertente e dinamico per avvicinare piccoli (e grandi) a questo prodotto cosi speciale.

Alle ore 12.00, si terrà la Premiazione ufficiale dei produttori vincitori della gara “Resa della nocciola” e la piazza di Castellero si animerà con il “Local food”. Ma anche i bambini avranno la loro fiera: dalle ore 15.00 partiranno i divertenti “Giochi da cortile” a cura del Gruppo “Nocciomamme” di Castellero. Tutta la giornata sarà animata dalle musiche itineranti del gruppo “La curva street band”.

Per maggiori informazioni sull’evento o per partecipare come espositore scrivere a info@welcomepiemonte.it o telefonare ai numeri 339 5315104/348 3938038