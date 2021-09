Camminata tra noccioleti e vigneti a San Damiano d’Asti

Domenica 5 settembre l’Associazione di Promozione Sociale Camminare lentamente propone un itinerario ad anello di circa 6 km a San Damiano d’Asti, tra le frazioni Lavezzole e San Luigi, sulle ripide colline dove vengono coltivati vitigni autoctoni come la Barbera d’Asti, il Nebbiolo e l’Arneis.

Dalla frazione Lavezzole basso si raggiungerà la frazione San Luigi: sulla cresta della collina si incontrerà la piccola chiesa della borgata e distese di noccioleti. Si raggiungerà l’azienda agricola di Ferrero Ettore, dove ci sarà una degustazione di prodotti locali e una fetta di torta di nocciole.

Ritrovo a San Damiano d’Asti, in frazione Lavezzole 7 alle 16 e partenza alle 16,30. Quota di partecipazione: 5 euro.

Quota associativa: 10 euro per tessera Camminare lentamente e tessera basic sport Endas e copertura assicurativa responsabilità civile e infortuni.

Verranno adottate tutte le misure per rispettare il distanziamento e i protocolli sanitari anticovid.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 settembre all’indirizzo mail camminarelentamente2@gmail.com.

Info: Paolo 380.6835571 – Angelo 349.7210715, www.camminarelentamente.it