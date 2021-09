Cade da un albero a Vaglierano, uomo soccorso dai Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti oggi pomeriggio a Vaglierano per soccorrere una persona caduta da un albero.

L’uomo, intento in operazioni di taglio, è caduto da 5 metri riportando contusioni e traumi ma non è in pericolo di vita.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha dovuto farsi strada nella vegetazione adiacente alla massicciata della linea ferroviaria. Stabilizzato e trasportato con una barella toboga alle cure dell’equipe sanitaria, sul posto anche la Polizia.