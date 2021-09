Brozolo, il magico mondo delle api

Al termine di un’estate brozolese contrassegnata da serate all’aperto dedicate al cinema e alla musica d’autore, la biblioteca propone un’ultima serata all’insegna della natura.

L’apicoltore Marco Calvo, di grande esperienza nel settore, sarà relatore e animatore di una serata dedicata alle api. E’ importante conoscere la loro essenzialità per l’ambiente e per l’uomo e Calvo saprà certamente affascinare condurre in un mondo a molti sconosciuto. Appuntamento nello spazio antistante l’ingresso alla Biblioteca di Brozolo, in via Grisoglio 67, venerdì 10 settembre alle ore 21.