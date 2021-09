Bio tipico locale: al NaturaSì di Asti la giornata dedicata al Forno del Buon Pane

Con settembre riprendono le giornate di Bio Tipico Locale dedicate ai piccoli produttori locali ‘in rete’ con la Cooperativa della Rava e della Fava. Sabato 4 al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 in Asti si terrà il primo incontro con il bio panettiere Roberto Marcarino di Roddino (CN).

Breve scheda di autopresentazione dell’attività.

Nel 1996 è iniziata la mia avventura col pane, il forno a legna, la pasta madre…

Col tempo il forno si è ampliato ed anche i miei collaboratori sono cresciuti di numero; ora produciamo diversi tipi di pane tutto a pasta madre: di grano tenero, grano duro, farro, segale, khorasan, monococco enkir, mais, con farine integrali o setacciate.

Oltre a questo produciamo grissini stirati a mano di grano bianco e integrale, di farro, di kamut, all’acqua, col sesamo…e in più focacce e pizze, panuvetta di pasta madre con malto, pancioccolato, crostatine dolcificate col malto, utilizzando olio extra vergine di oliva e sale marino integrale.

Tutto cercando di rispettare alcuni principi fondamentali:

La qualità delle materie prime di origine biologica possibilmente locale evitando prodotti troppo raffinati.

La pasta madre che utilizzo è quella fatta da me e che mi ha accompagnato per tutti questi anni, è il cuore del pane, ciò che gli dà vita. La sua vitalità , la sua forza è fondamentale, li stà il segreto…

Come tu sei lei è, e così il pane, semplice e difficile allo stesso tempo, tutto è energia, tutto è trasformazione e tutto si rinnova continuamente, tutto richiede la nostra costante attenzione e cura per trasmettere il meglio a ciò che stiamo facendo.

I prodotti de Il Forno del Buon Pane sono presenti nel punto vendita di Corso Torino della Rava Fava dal 2008.

Sabato prossimo si avrà la possibilità di incontrare direttamente il produttore con possibilità di degustazione gratuita dei prodotti da forno.

GIORNATA CON IL FORNO DEL BUON PANE 04-09-2021