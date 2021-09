Banca d’Asti: il prestito personale Erbavoglio ha premiato Graglia, in provincia di Biella

Si chiama Alessandra Addis la cliente Biver Banca vincitrice della e-bike Cannondale Navaro Neo 1, premio del concorso “Vinci una e-bike con Erbavoglio”.

L’iniziativa è stata promossa dalle banche del Gruppo Banca di Asti a favore di tutti i clienti che dal 1 maggio al 30 giugno 2021 hanno sottoscritto un prestito personale Erbavoglio.

Il nominativo di Alessandra è stato estratto a sorte alla presenza di un funzionario camerale tra circa 1.700 altri clienti che hanno ottenuto un finanziamento nel periodo previsto dal regolamento del concorso.

La consegna del premio è stata effettuata mercoledì 22 settembre presso la filiale Biver Banca di Graglia, in piazza Crida, 3, alla presenza di Andrea Gilardino, direttore della filiale, Andrea Marinone, responsabile dell’area commerciale di Biella e Alessandro Vai, Responsabile Ufficio Marketing Privati del Gruppo Banca di Asti.

Con il prestito ottenuto, Alessandra Addis ha potuto acquistare un mezzo fuoristrada da utilizzare per raggiungere e trasportare materiale nel rifugio montano di sua gestione. “Questa e-bike è veramente un colpo di fortuna e non potevo aspettarmi di meglio – ha dichiarato la vincitrice – “Per raggiungere il mio rifugio con una bici normale bisogna essere molto allenati. Con questo premio sarà tutto più facile e la potrò anche prestare ai miei ospiti per gli spostamenti in montagna.”

Oltre che in tutte le filiali delle banche del Gruppo, il finanziamento Erbavoglio può essere richiesto a distanza attraverso il sistema di internet banking di Biver Banca e Banca di Asti.