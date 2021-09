Bambino di 11 anni si allonta da casa in bici, rintracciato dai Carabinieri dopo qualche ora

Nel pomeriggio del 22 settembre, alle ore 17.30, giungeva al numero di pronto intervento 112 la comunicazione dell’allontanamento, dall’abitazione famigliare, nel Comune di Villafranca d’Asti, di un bambino di 11 anni.

I genitori dello stesso, resisi conto che il bambino si era allontanato in bici già dal primo pomeriggio, sprovvisto del telefono cellulare e portando con sé uno zaino con alcuni effetti personali, decidevano di allertare i Carabinieri. Immediatamente veniva posto in atto un piano di ricerche da parte del locale Comando Stazione, coadiuvato da tre pattuglie della Compagnia di Villanova.

Le ricerche venivano effettuate sia nell’area di residenza del bambino, sia in tutti quei luoghi in cui il minore poteva essersi recato, ovvero stazioni FFSS, parchi giochi, palestre scolastiche, case di amici ed aree di intrattenimento della zona. I Carabinieri procedevano anche a visionare le telecamere di videosorveglianza che si trovano nei pressi dell’area interessata, riuscendo a circoscrivere la zona in cui il minore poteva trovarsi, ovvero nel Comune di Baldichieri.

Finalmente alle ore 20.50, il bambino veniva rintracciato in ottima salute nei pressi del campo da calcio del comune di Baldichieri. L’immediata sinergia investigativa ha reso possibile un dispiego di forze molto numeroso, tale da attuare tutte le operazioni utili per la ricerca del bambino.