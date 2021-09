Asti, troppa gente in un bar del centro sabato sera: la Polizia impone la chiusura per violazione delle norme anticovid

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, nel corso dei controlli delle Forze di Polizia nel fine settimana finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di contenimento del rischio di contagio da covid- 19, disposti dal Questore di Asti, alle 22.30 circa, veniva riscontrata nella zona di Corso Alfieri/Piazza Roma la massiccia presenza di giovani assembrati presso un bar con spazi esterni autorizzati su Corso Alfieri

“Nel corso delle ulteriori verifiche – spiegano dalla Questura – condotte insieme al personale della Polizia Locale, la situazione all’interno ed all’esterno del locale evidenziava grave violazione della normativa emergenziale anti contagio in vigore: infatti, veniva accertata la presenza di diverse decine di avventori, tutti assembrati nelle zone di pertinenza del locale, in particolare dislocati nei pressi dell’ingresso e tra i tavolini del relativo “dehor”, tutti in spregio delle previste misure di distanziamento personale tra loro intenti a consumare bevande alcoliche. Si accertava altresì l’assenza della cartellonistica informativa circa le misure di prevenzione anti-covid previste dalla legge.”

Viste le violazioni in atto, veniva comminata al proprietario del bar una sanzione amministrativa, con l’applicazione della temporanea chiusura del locale per tre giorni. I controlli di Polizia proseguiranno anche nel prossimo fine settimana.