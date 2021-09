Asti, tre nuove iniziative delle ACLI, della Pastorale del lavoro e della rete di associazioni

Questa settimana ad Asti sono in programma tre nuove iniziative delle ACLI di Asti, della Pastorale del lavoro e della rete di associazioni con le quali le ACLI collaborano da tempo.

Si parte giovedì 23 settembre alle 17, presso il Cortile del Foyer delle famiglie, in via Milliavacca 5, con un nuovo incontro del ciclo “Senza perdere la Tenerezza, la cura della città per una città che cura”, che ha animato con una serie di incontri l’inizio dell’estate astigiana.

L’incontro dal titolo “..Questa terra è la mia terra..” sarà sulla pace, l’ambiente, la transizione ecologica, il mestiere di raccontare i fatti e la vita e vedrà Francesco Scalfari dialogare con due illustrissimi ospiti: Carlo Petrini, presidente Slow Food, giornalista e scrittore, autore e curatore di “Terrafutura, dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale”, e Carlo Cerrato, giornalista, autore del volume “Mani bianche, zona rossa” a vent’anni dal G8 di Genova.

L’evento è riservato, come da disposizioni in materia di Covid 19, ai possessori di Green Pass o di tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Per informazioni e prenotazioni (non obbligatorie) è possibile inviare un whatsapp a Mauro Ferro al 3917252974.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 24 settembre alle 17, sempre al Foyer delle Famiglie in Asti, con l’incontro dal titolo “La transizione ecologica per la cura della vita”, con gli interventi di Don Flavio Luciano, Direttore ufficio regionale della Pastorale del Lavoro, e il professor Maurizio Pallante, saggista.

Il trittico di iniziative si chiude domenica 26 settembre alle 16 a Montegrosso Cinaglio con “Camminare in una nuova vita” la passeggiata sui sentieri di Montegrosso, tra boschi e storia; organizzata in collaborazione con il circolo Acli di Montegrosso Cinaglio.

Un momento di riflessione guidata dai sacerdoti locali che si concluderà con “Quasi una cena”, un momento conviviale a cura del cirolo Amici di Montegrosso Cinaglio.