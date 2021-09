Asti, rione Santa Caterina: aperto il tesseramento in attesa delle elezioni del rettore e del direttivo rosso-celeste

Già aperto il tesseramento del Rione Santa Caterina per l’anno 2021-2022.

Sarà possibile tesserarsi presso la sede di via Isnardi 9, nei seguenti giorni: mercoledì 29-09 ore 20.00; giovedì 30-09 ore 21.30; giovedì 07-10 ore 21.30 – chiusura tesseramento

Martedì 19 ottobre, dalle 21.30 alle 22.30, i soci in regola con il tesseramento, potranno recarsi presso la sede del Comitato Palio per procedere alle votazioni per l’elezione del nuovo rettore e del direttivo.

La rettrice Nicoletta Sozio e la sua squadra composta da Piero Corrado, vicerettore vicario, Claudio Moiso, vicerettore tesoriere, Chiara Cerrato, vicerettore segretario, Mattia Zanforlin, vicerettore consigliere, Alex D’Amico, vicerettore consigliere, Samuel Perretta, Vicerettore consigliere e Sandra Quirico, vicerettore consigliere, ringraziano tutti i soci del Rione Santa Caterina per il lavoro svolto e l’attaccamento dimostrato ai propri colori in questi difficilissimi mesi segnati dalla pandemia. “Un biennio inaspettato, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, segnato da paure, isolamento e dalla mancanza di tutte quelle sicurezze e scadenze a cui eravamo abituati. La voglia di ricominciare, a pieno ritmo, è tanta – sottolinea Sozio – e sono certa che il nostro Comitato saprà tornare a vivere e a lavorare insieme per presentarsi al massimo ai tanti appuntamenti della nostra manifestazione che in questi due anni sono mancati a tutti noi”.

Per tutti coloro che hanno voglia di avvicinarsi al mondo del Palio, conoscere e scoprire che cosa fa il Comitato rosso celeste, l’invito è quello di recarsi presso la sede Comitato, il giovedì sera, dalle 21.30 in avanti.