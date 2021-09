Asti, ricevuto in Prefettura il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

Il Prefetto di Asti Alfonso Terribile ha ricevuto in mattinata l’Ing. Giuseppe Calvelli, da oggi nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’Ing. Calvelli arriva ad Asti dopo aver maturato una profonda conoscenza del territorio piemontese, avendo ricoperto, tra gli altri, l’incarico di Comandante provinciale nelle province di Biella, Alessandria, Novara e, da ultimo, Vercelli.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità, ha costituito l’occasione per realizzare un primo confronto sulle rispettive esperienze professionali ed uno scambio di idee sulle principali tematiche di comune interesse istituzionale. Nel porgere il proprio benvenuto all’Ing. Calvelli, il Prefetto ha formulato al nuovo Comandante i migliori auguri per l’espletamento dell’importante incarico assunto al servizio della comunità astigiana.