Asti, ricevuto in Municipio il comandante provinciale della Guardia di Finanza

Nel pomeriggio di ieri il colonnello Fabio Canziani, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, in occasione del suo prossimo trasferimento, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Maurizio Rasero e dagli assessori comunali.

Durante l’incontro, il primo cittadino, nel ringraziare il Comandante per il prezioso servizio reso alla comunità astigiana, gli ha donato lo spumante di Asti Docg ed un libro sul Monferrato ed il libro del maestro del Palio Filippo Pinsoglio. “Sono certo che il colonnello Canziani continuerà a svolgere il suo lavoro non solo con la sua professionalità ma anche con un’eccezionale umanità che l’ha contraddistinto sinora nella sua carriera” ha dichiarato il sindaco Rasero”.

La visita si è conclusa con la firma del registro riservato non solo alle personalità illustri in visita al municipio, ma anche a coloro che si sono distinti per il loro operato, lasciando un positivo ricordo alla città, da parte del Comandante che ha ringraziato per la professionalità, la stima e l’attenzione sempre dimostrata a lui e alla sua amministrazione di appartenenza durante la sua permanenza astigiana.