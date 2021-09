Asti, ricevuti in Municipio i giocatori del Circolo Scacchistico Astigiano

Ieri pomeriggio il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio i giocatori del Circolo Scacchistico Astigiano che hanno partecipato ai campionati nazionali italiani under 18 tenutisi dal 22 al 28 agosto a Salsomaggiore Terme.

La compagine astigiana ha contribuito a far conquistare il sesto posto al Piemonte e si è confrontata con gli altri partecipanti che sono risultati essere i migliori emersi da un’ampia selezione che ha coinvolto negli scorsi mesi migliaia di giovanissimi giocatori in tutte le Regioni.

I ragazzi accompagnati dal Presidente dell’Associazione Scacchi avvocato Venturino e dagli istruttori Luca Ronzano e Federico Venturino hanno ricevuto dal Primo Cittadino un magnum di Asti

Spumante per brindare a sempre più alti traguardi.

Il Sindaco Rasero, nel ringraziarli della visita, si è congratulato con i giovani scacchisti per l’impegno con cui hanno continuato ad allenarsi anche in questo momento difficile affrontando i campionati con entusiasmo e determinazione.

Nella foto: foto di gruppo con l’Asti Spumante