Asti, per la “Domenica di Carta 2021” all’Archivio di Stato una mostra dedicata a donne e matrimoni nel 18esimo secolo

Nell’ambito del tema Le storie delle donne nelle carte d’archivio, scelto a livello nazionale dalla Direzione Generale Archivi per la Domenica di Carta 2021, l’Archivio di Stato di Asti propone una mostra documentaria (Domenica 10 ottobre) che indaga l’evoluzione dell’istituto giuridico della dote dal XVI al XIX secolo attraverso le carte dei fondi delle famiglie Roero di Cortanze e Pelletta di Cossombrato, importanti archivi familiari custoditi dall’Istituto.

Con una breve visita guidata della sede e attraverso il confronto con carte, pergamene, quadri e altri documenti, la tematica verrà

approfondita a partire dagli esempi di contratti di dote per sfarzosi matrimoni di ricche nobildonne, ma non solo.

La visita guidata, della durata di 45 minuti circa, si svolgerà in tre turni: alle 15.30, 16.30 e 17.30. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria entro l’8 ottobre scrivendo alla mail as-at.salastudio@beniculturali.it e indicando l’orario di preferenza con un recapito telefonico. L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione in materia covid ed è necessario essere in possesso di Green Pass. Ingresso da via Govone e uscita da via Galimberti.