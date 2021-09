Asti, oggi il presidio dei sindacati davanti all’Unione Industriale durante l’incontro con la Direzione aziendale Util Spa

Riceviamo e pubblichiamo

La FIOM/CGIL e la FIM/CISL unitamente alle RSU aziendali sono con la presente a comunicarVi che, durante l’incontro del 29 settembre 2021 con la Direzione aziendale UTIL Spa, ci sarà un presidio dalle ore 14.30 per tutta la durata dell’incontro, davanti la sede dell’Unione Industriale – Piazza Medici – Asti.

Saranno presenti i lavoratori per sostenere la trattativa, richiedendo:

– un piano industriale chiaro;

– il blocco di qualsiasi tipo di licenziamento se non volontario;

– l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori disponibili per gestire gli esuberi;

– formazione e riqualificazione di tutti i lavoratori coinvolti.

Inoltre, al fine di garantire la massima sicurezza e nel rispetto della normativa vigente COVID – 19, chiederemo a tutti i presenti in Piazza di mantenere sempre la distanza interpersonale di 1,5 metri, di evitare abbracci, strette di mano, condivisione di oggetti comuni quali cellulari o bottiglie d’acqua e di indossare la mascherina per tutta la durata del presidio.

FIOM/CGIL – FIM/CISL – RSU Aziendali