Asti, le strade chiuse per la “Giornata senza Auto” in occasione della giornata europea della mobilità sostenibile

In occasione della giornata europea della mobilità sostenibile, sono diverse le iniziative che si terranno ad Asti in diversi punti della città.

Oggi, domenica 19 settembre la città sarà interdetta al traffico veicolare nell’area compresa tra via Pietro Chiesa, via Micca, viale Partigiani, corso Don Minzoni, corso Gramsci, piazza del Palio e corso Galileo Ferraris (clicca qui per scaricare la mappa delle strade chiuse —–>>>> mappa_perimetro_di_chiusura)

Alle 9 (in inglese), 11, 15:30 e 17:30 si terranno alcuni tour guidati del centro storico, con possibilità di degustazioni gastronomiche lungo il percorso (per prenotazioni 3292298549 solo whatsapp).

Alle 9:45 e alle 15:45 l’Associazione “Sensa Fren mountain bike club” organizza due biciclettate alla scoperta della città con previsto un brindisi finale (info e prenotazioni : 3355924917).

Alle 10, 15 e 17, in diversi punti della città, spettacolo musicale con le band “Il matto della Papessa” e “Kduo”.

Al Parco della Resistenza, invece, alle 10:30, 15 e 17 si terranno attività per bambini e famiglie. (prenotazioni al numero 0141-399453/399451) Inoltre, dalle 16:30 alle 18:30, sarà possibile scoprire le tartarughe ospiti del laghetto dei giardini pubblici con attività rivolte a grandi e bambini.

La novità principale di quest’anno è senza dubbio l’info point di piazza Libertà che illustrerà ai cittadini il Move-in, un apparecchio, simile alla scatola nera che viene installata sull’auto al momento della stipula di un contratto assicurativo, che consente ai possessori di auto Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e GPL/Metano, di circolare nelle aree soggette a limitazioni di traffico, per un limite massimo di Km annuale, stabilito in base al coefficiente ambientale della macchina.

Mercoledì 22 settembre, infine, in piazza Alfieri alle ore 16 si terrà l’inaugurazione della rete di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.