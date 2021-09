Asti, intervento di pulizia alla scarpata nei pressi della linea ferroviaria: gli assegnatari di orti urbani ringraziano

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento, che hanno inviato all’ufficio Orti Urbani del comune di Asti gli assegnatari degli orti urbani siti in zona Atleti Azzurri, riferita a un importante intervento di pulizia della scarpata ferroviaria adiacente agli orti.

Gent.mi,Responsabili di R.F.I

gli assegnatari degli orti urbani “Atleti Azzurri”, ringraziano per il tempestivo intervento di pulizia della scarpata ai fianchi della linea ferroviaria.

La vegetazione, negli anni , era diventata invasiva, ricettacolo di rifiuti, che cittadini maleducati hanno gettato tra l’intrigo di rami e rovi e trasformato in una discarica aggiungendo degrado al degrado, ed è un vero peccato perché la zona è bella e molto frequentata non solo da noi assegnatari degli orti, ma anche da chi si reca al parco. Spesso le scuole organizzano attività con i bambini e anche nei nostri orti ci sono ragazzi disabili che fanno orto-terapia e la praticabilità in sicurezza del sentiero è una tutela per l’incolumità di chi transita. In passato è successo che cadessero rami, anche grandi, dagli alberi cresciuti e seccati sulla scarpata ferroviaria, che per fortuna non hanno creato danni alle persone, ma non ci si può affidare sempre e solo alla fortuna.

Abbiamo, trovato in Lei una persona attenta e sensibile al problema e noi tutti ci auguriamo che la pulizia della scarpata si possa ripetere regolarmente nel tempo affinchè la zona resti pulita e in sicurezza.

Voglia gradire i nostri più cordiali saluti