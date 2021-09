Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di oggi, mercoledì 29 settembre, ad Asti.

La squadra del comando astigiano è intervenuta, con aps e pickup, in corso Alba per soccorrere una persona anziana caduta a terra, dopo essersi inciampata nel tappeto. Sul posto anche l’ambulanza del 118, dalle prime informazioni la persona soccorsa non avrebbe riportato ferite.