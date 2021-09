Asti, incidente sulla strada di Caniglie

Ancora un incidente ad Asti in frazione Caniglie, dopo quello avvenuto tre giorni fa, lunedì 6 settembre, quando due vetture si sono scontrate e una è finita nel campo (vedi correlato).

Questa mattina, giovedì 9 settembre, è rimasta coinvolta una moto, la dinamica è ancora in corso di accertamento e non si sa ancora se vi siano coinvolti altri mezzi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per prestare soccorso al motociclista, non si conoscono le sue condizioni.