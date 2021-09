Toccante cerimonia oggi pomeriggio, sabato 18 settembre, presso il Centro Asl in Via Scotti ad Asti, sede dell’Associazione Alzheimer Asti.

Nell’ambito della Maratona Alzheimer, in corso di svolgimento in questi giorni (dal 16 al 21 settembre), è stata infatti scoperta una targa in ricordo del dottor Daniele Caneparo, neurologo che lavorava per l’ASL di Asti, per molti anni collaboratore dell’associazione, morto a giugno 2020 in un incidente in montagna, la sua grande passione.

Alla cerimonia è intervenuta anche il fratello del dottor Caneparo che ha ricordato proprio la sua grande passione per la montagna, mentre la presidente dell’Associazione Alzheimer Asti, Maria Teresa Pippione, e il vicepresidente, Dottor Marcello Francesconi, hanno ricordato la grande umanità del dottore nei tanti anni di collaborazione.

Dopo aver scoperto la targa, la cerimonia si è conclusa con alcuni canti del Coro Amici della Montagna CAI Asti. Il pomeriggio si è chiuso con la celebrazione della Santa Messa in ricordo di tutte le persone decedute a causa dell’Alzheimer.

La maratona Alzheimer prosegue sino a martedì 21 settembre con il seguente programma:

Domenica 19 settembre ad Asti Parco Biberach e Parco Lungo Borbore dalle ore 9 alle 17 Punto informazione con i professionisti a cui seguirà la passeggiata libera dal Parco Biberach al Parco Lungo Borbore.

Lunedì 20 settembre a San Damiano d’Asti in Piazza Libertà dalle ore 8,30 alle 13 Punto d’informazione con i professionisti a cui seguirà passeggiata libera sui Baluardi Sandamianesi o da San Damiano a Cisterna.

Sempre Lunedì 20 settembre a Cisterna d’Asti dalle ore 9,30 alle 12,30 visita guidata a piccoli gruppi al Museo Arti e Mestieri di un tempo, punto d’informazione con i professionisti Artisti al lavoro al giardina del Castello.

Martedì 21 settembre, per concludere, a Castello d’Annone dalle ore 9 alle 13 punto d’informazione con i professionisti e camminata libera; alle ore 9,30 partenza della camminata di 6 chilometri su terreno misto per i soci del Nordic Walking Asti.

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto della normativa Covid19 pertanto sarà necessario il green pass. L’iscrizione alla maratona ha un costo di 10€ e dà diritto ad una maglietta tecnica.

Per informazioni si potrà contattare il numero telefonico 3880711203 oppure inviando una mail a: volontari@associazionealzheimer.com .