Asti, i lavoratori della Util in piazza contro 90 esuberi: “l’azienda non è in crisi, vuole esternalizzare”

Si è svolto oggi pomeriggio davanti alla sede dell’Unione Industriali in Piazza Medici ad Asti, il presidio dei lavoratori della Util Spa, durante l’incontro tra i rappresentanti dell’azienda e le parti sociali.

L’azienda produttrice di sistemi frenanti per automotive ha recentemente comunicato di voler procedere al taglio di 90 posti di lavoro sui 320 complessivi nello stabilimento di Villanova d’Asti, in vista di una razionalizzazione dei procedimenti produttivi e senza ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Scelta questa che ha visto la netta contrarietà dei lavoratori, scesi oggi in piazza per chiedere un piano industriale chiaro è l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili al fine di evitare i licenziamenti.

“Non è una crisi di mercato – fanno sapere i lavoratori in presidio – le commesse non sono mancate negli ultimi mesi, anche nei mesi di restrizioni invernali. Quello che invece percepiamo è la volontà dell’azienda di esternalizzare diversi reparti, per ridurre il costo del lavoro”.