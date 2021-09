Asti, gli appuntamenti della Diocesi aspettando la Giornata Missionaria Mondiale del 24 ottobre

Ottobre, nella Chiesa italiana, è mese particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima domenica. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione.

“Testimoni e profeti” è lo slogan ideato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 (GMM 2021). Per dare concretezza locale al mandato di essere “Testimoni e profeti”, il Centro Missionario Diocesano di Asti propone un ricco calendario di appuntamenti:

Venerdì 1 ottobre: Festa di Santa Teresa del Bambino Gesù, patrona delle Missioni, Giornata Missionaria della Vita Consacrata.

Domenica 3 ottobre: alle 18,15 Vespri missionari al Monastero Cottolenghino Adoratrici del Preziosissimo Sangue di Gesù – Fraz. Spina di Pralormo.

Mercoledì 6 ottobre: alle 20,45 – Parrocchia N. Signora di Lourdes – presentazione, in collaborazione con la Pastorale della Salute, del saggio “Quello che possiamo imparare in Africa – La salute come bene comune” con don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm e autore del libro; modera l’incontro Alessandro Mastinu, diacono e dirigente medico di Pneumologia presso Asl di Asti.

Martedì 12 ottobre: – Parrocchia Sacro Cuore – Solennità di Nostra Signora Aparecida, patrona del Brasile, alle 19 preghiera del Santo Rosario, alle 19,30 Messa, alle 20,30 àgape fraterno nella sala parrocchiale.

Domenica 17 ottobre: – Cattedrale di Asti – Solenne Celebrazione di apertura del Sinodo universale (alle 10,30) chiamato a riflettere sul tema “Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione e missione”.

Domenica 24 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale

Sabato 30 ottobre: ore 21 in Cattedrale ad Asti, Veglia missionaria diocesana “Testimoni e Profeti” presieduta da Mons. Marco Prastaro – vescovo di Asti.

Domenica 31 ottobre: Vespri missionari – alle 17,30 – Monastero delle Suore Passioniste di San Paolo della Croce – Fraz. Tinella – Costigliole d’Asti.

Tante opportunità per vivere l’impegno di essere “Testimoni e profeti” e guardare a questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza.