Asti festeggia i 120 anni della FIOM-CGIL

Anche ad Asti si festeggiano i 120 anni della FIOM/CGIL.

Le celebrazioni saranno venerdi 17 settembre dalle 9.30 alla Casa del Popolo (via Brofferio, 129), con l’iniziativa

intitolata “ 120 anni di FIOM…..la Storia continua”. La giornata sarà aperta dal segretario generale Mamadou Seck e seguiranno gli interventi di Vittorio De Martino (Ex – Segretario generale FIOM Regionale) e di Mario Renosio (ISRAT Asti) che illustreranno i primi 120 anni della FIOM.

Ci saranno altri due dibattiti nel pomeriggio. Con “Accoglienza – Lavoro e discriminazione di genere nel periodo pandemico” interverranno Anna Poggio (segretaria FIOM Alessandria), Arianna Franco (responsabile Nuovi Diritti CdL Asti) Sabrina Bordone (segretaria Nidil Asti), le delegate e componenti di segreteria FIOM Asti, Sabrina Falcone e Gallerani Cristina. Modera Valentina Moro.

Com il dibattito “PNRR – I passaggi essenziali per il rilancio del territorio” prenderanno la parola Giulio Mondini (coordinatore del “Piano strategico di sviluppo territoriale dell’Astigiano”), Maurizio Rasero (sindaco di Asti), Piermario Coltella (segretario SPI/CGIL), Luca Quagliotti (segretario generale CGIL Asti), i consiglieri di minoranza, Valentina Moro, Friday for future. Modera Paolo Viarengo.

I lavori della giornata saranno conclusi da Giorgio Airaudo (segretario generale della FIOM Piemonte verso le 18.30 e poi seguiranno apericena ed intrattenimento musicale.

“Sicuramente, sarà una giornata di confronto, a partire dei cambiamenti in atto. In questi ultimi anni, la precarizzazione, la concorrenza nel lavoro, hanno colpito tutti i lavoratori soprattutto le donne e giovani – dichiarano i promotori delle iniziative astigiane – Tutto ciò rientra in un quadro generale di modifiche legislative del mondo del lavoro che hanno sottratto tutele e diritti ai lavoratori, depotenziando ogni forma di solidarietà, aumentando le diseguaglianze sociali, culturali, reddituali. In questa giornata di celebrazione dei 120 anni della FIOM/CGIL, vogliamo mettere al centro della discussione i giovani, le donne, parlando della loro condizione di vita e di lavoro, dando risposte concrete al disagio sociale e alla richiesta di diritti dentro e fuori i luoghi di lavoro. Crediamo che in un’epoca segnata dall’individualismo, incertezza, precarietà e dalla solitudine delle persone, il senso del sindacato d’altra parte è proprio di mettersi insieme e di lottare tutti insieme per la giustizia sociale”.