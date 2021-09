Asti, festa privata in un circolo: chiuso dalla Polizia di Stato il locale per la violazione della normativa anticovid

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, nel corso dei controlli delle Forze di Polizia nel fine settimana finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di contenimento del rischio di contagio da Covid19 disposti dal Questore di Asti, alle 23.30 circa, gli equipaggi della Volante notavano in corso Alessandria, in prossimità della frazione Quarto, una anomala presenza di autovetture parcheggiate a bordo strada, con numerosi giovani che si dirigevano verso uno stabile vicino.

Questi ultimi riferivano agli operatori di essere diretti ad una festa privata. Gli agenti si dirigevano quindi verso il locale, sede di un’associazione culturale, dove constatavano effettivamente essere in atto una serata di intrattenimento musicale alla presenza di numerosissimi ragazzi, circa 700, in gran parte assembrati e senza mascherina, sia all’interno che nelle pertinenze esterne della struttura.

Venivano quindi fatti convergere sul posto anche altri equipaggi della Polizia di Stato e della Polizia Locale, anche in relazione ad accertati profili di rischio per la circolazione sulla viabilità esterna, al fine di mettere fine all’evento per la sua evidente incompatibilità con le misure anti-Covid. Nella circostanza al legale rappresentante dell’associazione veniva contestata una sanzione amministrativa pecuniaria e la misura accessoria della chiusura temporanea del locale per 5 giorni, per grave violazione della normativa emergenziale anti contagio in vigore.

I controlli di Polizia proseguiranno anche nella serata odierna e nei prossimi fine settimana.