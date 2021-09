Asti, durante la Douja modifiche alla viabilità e chiusura al traffico in piazza Roma

In seguito alla chiusura al traffico per lo svolgimento della Douja d’Or, gli stalli a pagamento di piazza Roma, gestiti da Asp, non saranno utilizzabili nelle giornate di sabato 11, domenica 12, venerdì 17, sabato 18, domenica 19, venerdì 24, sabato 25, domenica 26 settembre e venerdì 1, sabato 2, domenica 3 ottobre.

Nelle altre giornate sarà possibile parcheggiare, dalle 8 alle 19, negli stalli blu di piazza Roma in cui sarà applicata la tariffa della zona di corona, dell’importo di 1,50 euro all’ora, per un massimo di due ore.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiParcheggi.