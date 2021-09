Asti, Douja d’Or: ultimi posti disponibili e sorpresa finale alla degustazione di grappe

Ci sono ancora pochi posti per partecipare all’ultimo appuntamento con le degustazioni delle grappe alla Douja d’Or.

Venerdì 1 ottobre, alle 21 nella Sala degli Specchi di Palazzo Ottolenghi ad Asti, “Anag racconta la grappa”: stavolta i protagonisti saranno gli esperti assaggiatori di ANAG Piemonte che condurranno la degustazione di altre quattro grappe, in conclusione della serie di incontri in cui si sono presentati tanti prodotti delle aziende aderenti al Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo.

In degustazione la Grappa Senza Nome della distilleria Gualco, la “Gratacul” grappa aromatizzata alla Rosa canina della Distilleria Erboristica Alpina, la grappa di Barolo stravecchia dell’azienda Valverde, e la grappa di Nebbiolo e Vespolina giovane della distilleria Francoli, tutte accompagnate da stuzzichini. E’ prevista poi una sorpresa finale, in conclusione di questa bella esperienza: il bartender Nicola Mancinone preparerà ancora un cocktail dedicato a ANAG con le grappe in degustazione, che sarà servito a tutti i partecipanti: un gustoso valore aggiunto alla serata conclusiva.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 3357040378 oppure scrivendo una mail a info@consorziograppapiemontebarolo.it Il costo di partecipazione è di 10 euro, con pagamento all’ingresso, dove dovrà essere esibito il Green Pass insieme a un documento d’identità.