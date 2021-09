Asti, al via la Douja d’Or della ripartenza che sorride grazie agli ottimi dati dell’export

Via ufficiale alla Douja d’Or 2021, la rassegna enologica che sarà protagonista nelle strade e nelle piazze di Asti per tutti i week end da oggi fino al prossimo 3 ottobre.

Il primo atto ufficiale si è tenuto al Teatro Alfieri con i saluti istituzionali da parte dei vari Enti che hanno collaborato con la manifestazione.

“Siamo qui a celebrare questa seconda edizione della Douja in era Covid – ha detto il sindaco Maurizio Rasero – grazie a tutte le istituzioni che hanno fatto squadra per permettere questa manifestazione”.

“Asti diventa sempre di più un motore vivace di iniziative economiche e culturali – ha affermato invece Marco Protopapa, assessore alla cultura della Regione Piemonte – soprattutto nel settore del vino che per noi è sempre più importante”.

“La Douja per il secondo anno riesce a reinventarsi con le regole dettate dalla pandemia – ha detto Marco Gabusi – in un format nuovo che mette il vino al centro”.

“Il vino è al centro di un territorio che vede sempre più il vino al centro della sua economia” così il presidente della Provincia Paolo Lanfranco.

“Quello di oggi è un bel segnale, un segnale di ripresa – commenta il Prefetto di Asti Alfonso Terribile – un segnale per un territorio che ha sempre rispettato le regole e le istituzioni”.

Alla presentazione è seguito un tali legato alla situazione delle esportazioni del vino nel primo semestre del 2021.

Il valore dell’export ha sfiorato nel primo semestre 2021 un valore di 4.625 milioni di euro, con un trend in forte crescita nonostante le note vicende pandemiche, con un aumento delle vendite all’ estero del 32,5% rispetto al 2020.

Gli Stati Uniti sono il partner commerciale più importante, seguiti da Germania, Francia, Regno Unito, Belgio e Svezia. Nel territorio della camera di commercio di Asti e Alessandria, la produzione di uva supera i 2 milioni e 100mila quintali, corrispondenti a una produzione di oltre 1 milione e 500mila ettolitri di vino.