Asti, al FuoriLuogo arriva la quarta tappa di “Independent Grand Tour” per un viaggio alla scoperta dell’editoria indipendente

Quarta tappa per l’Independent Grand Tour, ideato dal team di Hangar del Libro (progetto di Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino per raccontare l’editoria indipendente e cominciare a far scoprire le prime novità della prossima edizione del Salone (14-18 ottobre 2021).

Sabato 18 settembre 2021 alle ore 16 il viaggio tra i libri made in Piemonte si ferma ad Asti, presso FuoriLuogo (via Govone 15), con cinque editori indipendenti piemontesi, i loro autori e gli organizzatori del Salone del Libro con il Presidente della Regione Alberto Cirio che porterà i suoi saluti.

Fusta Editore (di Saluzzo) racconterà Pedalando fra le aquile di Giovanni Panzera e Ermanno Giraudo; Impremix (di Torino) porterà Amore… ti farò morire di Elena Gherra; LAReditore (di Perosa Argentina – To) proporrà Aleramici di Alberto Busca; Neos Edizioni (di Torino) illustrerà Spirito d’estate. Storie di collina di AA.VV. a cura di Riccardo Marchina; Voglino Editrice (di Torino) presenterà Cieli su Torino – Una città raccontata dai maggiori scrittori contemporanei di AA. VV. a cura di Renzo Sicco.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Necessario il green pass.

Per informazioni scrivere una mail a hangardellibro@circololettori.it o consultare i siti www.hangardellibro.it e www.salonelibro.it