Asti, a FuoriLuogo psico-aperitivo per imparare l’arte della leggerezza attraverso il confronto

Giovedi 16 settembre a partire dalle 18.30 andrà in scena a FuoriLuogo (via Govone 15, ad Asti), “Confrontarsi insieme, ma con il bicchiere in mano”, un appuntamento incentrato sulla capacità di riuscire a rilassarsi, partendo spesso da condizioni di forte stress e ansia che il periodo della pandemia e delle sue restrizioni necessarie ha purtroppo inasprito.

Il dottor Paolo Perez ripropone ad Asti un appuntamento già sperimentato a Torino fondato sulla leggerezza ed il confronto collettivo, con qualche piccolo esercizio da portarsi a casa. Come si raggiunge la felicità? Buckowski diceva “non provarci”: la ricerca continua di qualcosa d’altro e il paragone costante possono impedirci di riconoscere quando le cose vanno bene, rendendoci vittime di una superstizione, quella per cui andranno sempre così. E invece questi ultimi due anni ci hanno dimostrato che siamo vulnerabili, che la nostra quotidianità è fragile. Quando la ricerca della felicità smette di essere una spinta positiva per il raggiungimento di obiettivi importanti e diventa fonte ansia e senso di inadeguatezza costante, ci impedisce di vivere il presente. Imparare a trovare un centro è possibile, imparando a prendersi cura di sé e piccoli esercizi, ripetuti, possono fare la differenza. Questo è il contributo della psicologia, per aiutarci ad essere all’altezza di ciò che ci accade, meno determinati dalle circostanze esterne.

Paolo Perez è uno psicologo, iscritto all’Ordine degli Psicologi del Piemonte. Lavora come psicologo e formatore, privatamente e per diversi enti, oltre che in università (alla Facoltà di Infermieristica). Ha tenuto corsi, su gestione dello stress, ipnosi, comunicazione assertiva, orientamento e life-skills. Ha un podcast, “Diventa chi sei“, che ha partecipato al Festival del Podcasting del 2020, ascoltabile gratuitamente su Spotify, iTunes o direttamente sul mio sito. Come psicologo aiuta le persone a muoversi verso una vita più soddisfacente, attraverso interventi brevi e mirati. Info: www.paoloperez.it

Prenotazioni all’incontro: eventi@fuoriluogoasti.com