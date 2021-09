Antonello Murgia unico candidato a Piovà Massaia per le amministrative del 3 e 4 ottobre

Antonello Murgia, Sindaco uscente di Piovà Massaia, si ricandiderà per il suo terzo e ultimo mandato alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Murgia, unico candidato, ha voluto creare insieme a Marinella Ferrero una lista totalmente rinnovata e giovane che, tuttavia, dovrà superare il grande ostacolo del raggiungimento del quorum, problema che sta preoccupando molti dei comuni della provincia che andranno al voto e che porta il Sindaco ad invitare i suoi concittadini a recarsi alle urne.

“Come Sindaco uscente, dopo due mandati, ho scelto di ricandidarmi per il terzo ed ultimo mandato con una squadra nuova. In questo decennio con il gruppo precedente ho lavorato con passione per la crescita del nostro paese e per questa ragione voglio innanzitutto ringraziare coloro che mi hanno aiutato, e che hanno collaborato con tutta la squadra, per realizzare quanto fatto fin qui. Dieci anni sono un tempo lungo nella vita delle persone e, com’è giusto che sia, molti di loro mi hanno manifestato la volontà di rinnovare il Consiglio Comunale con nuove figure che possano proseguire il nostro lavoro negli anni a venire.” ha dichiarato il Sindaco.

Marinella Ferrero è convinta che dal coinvolgimento dei giovani passi il futuro dei piccoli borghi come Piovà: “Sono 17 anni, tra minoranza e maggioranza, che faccio l’amministratore di un piccolo borgo, uno di quelli che, fino a poco tempo fa volevano smantellare e cancellare dalle cartine. Ero giovanissima quando ho iniziato, con un po’ di incoscienza, un percorso più complesso di quanto pensassi. – ha scritto in un lungo post Facebook – La parola principale della politica di quegli anni era “accorpare”, senza neanche capire cosa volesse dire, soprattutto in termini di perdita di un patrimonio unico e inestimabile, che solo l’Italia possiede e che è la sua vera ricchezza. Oggi finalmente sembra che ci sia accorti che i nostri piccoli Comuni sono gioielli da preservare. Arrivano persino contributi per farlo, dopo decenni di abbandono totale… E allora la mia preoccupazione più grande di questi mesi è stata “chi continuerà dopo di noi?”. In un paese piccolo come il nostro anche il ricambio generazionale è un problema.”

Marinella e Antonello hanno deciso, dunque, di coinvolgere Samantha Caruso (dipendente in un’azienda specializzata nella progettazione e nello stampaggio ad iniezione di prodotti in materie plastiche) e Florian Filaj (responsabile di reparto presso un’azienda di costruzione stampi e arbitro di pallavolo in serie B) che nello scorso mandato erano consiglieri di minoranza. “Lo abbiamo fatto con il cuore, perché hanno dimostrato grande senso di responsabilità e collaborazione, lavorando con la stessa unica finalità: quella di migliorare il nostro piccolo borgo.” commentano Murgia e Ferrero.

Oltre a Samantha e Florian si presenteranno nella lista “Insieme Per Piovà” Federica Galvan, laureata in tecnologie alimentari e responsabile della sicurezza alimentare e qualità del prodotto e dei processi produttivi, Emanuela Gianetti, laureata in Farmacia e farmacista presso la farmacia locale, Nicolò Mardegan, laureando in Scienze Politiche e aspirante politologo, Simone Moiso, laureato in Logopedia e maestro elementare presso una scuola privata, Andrea Petrini, impiegato tecnico presso una ditta di metalmeccanica dove svolge la mansione di disegnatore meccanico, Gabriele Razzano, dipendente nell’azienda di famiglia e appassionato di tartufi e della loro tutela e Inti Sartoretto laureando in Scienze Politiche, aspirante giornalista pubblicista e organizzatore di eventi musicali.

“Piovà è un paese che possiede molteplici risorse, sia dal punto di vista culturale che economico, per questo motivo riteniamo che meriti un’amministrazione comunale preparata, in grado di affrontare le nuove sfide che si presenteranno in futuro e soprattutto capace di non far perdere al paese i servizi già esistenti ma anzi, di farlo crescere, incrementandoli con altri innovativi. A tal proposito ci teniamo a far sapere ai nostri concittadini di aver vinto un contributo sulle strade di 790.100,00€ e un bando da 800.000,00€ per la scuola materna. Soldi importanti che ci permetteranno di migliorare ulteriormente il nostro paese.” conclude Murgia.