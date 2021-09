Anche i Vigili del Fuoco di Asti impegnati nello spegnimento dell’incendio di Piazza Carlo Felice a Torino

Nella giornata di ieri, venerdì 3 settembre, un vasto incendio si è sviluppato in un palazzo in Piazza Carlo Felice a Torino.

Anche i Vigili del Fuoco del comando di Asti sono intervenuti per dare il proprio contributo per lo spegnimento delle fiamme: una prima squadra, composta da 5 unità, è partita nel primo pomeriggio, poco dopo le due, con APS e CA/pick up ed è rientrata verso le 22, quando ha ricevuto il cambio da una seconda squadra che è rientrata questa mattina, sabato 4 settembre, dopo le 10 senza ulteriori avvicendamenti.