Anche Gianfranco Balocco dell’Aib Valcerrina all’esercitazione di Denice degli Rdv

Si è tenuta sabato mattina a Denice, piccolo comune dell’Acquese, si è tenuta l’annuale prova di addestramento dei Reporter Digitali Volontari in Emergency Management. L’esercitazione, che rientrava nel programma Borgoinsocial è stata ospitata dall’amministrazione comunale e dall’Associazione di protezione civile di Acqui Terme.

I volontari hanno affinato le tecniche operative per il monitoraggio del territorio. In particolare l’addestramento si è focalizzato sui beni culturali presenti, come era avvenuto nelle occasioni precedenti, l’ultima delle quali il 5 giugno scorso a Villamiroglio, in Valcerrina. La giornata si è chiusa con l’incontro con il sindaco di Denice Fabio Lazzarino e la giunta ed il gruppo locale di protezione civile.

I prossimi appuntamenti saranno, fuori provincia, ad ottobre a Masserano, e successivamente in Val Borbera. Tra i partecipanti c’era anche il caposquadra Aib Valcerrina Aldo Visca, Gianfranco Balocco, che ha ricevuto dal disaster manager della Provincia di Alessandria, Dante Ferraris, l’attestato per la partecipazione, nel giugno scorso, alla precedente esercitazione di Villamiroglio.