Anche ad Asti l’evento “Save the Planet” con Protect Our Home

Sabato 18 settembre anche ad Asti si contribuirà alla sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente con l’iniziativa “Save the Planet”, evento sociale del progetto “different” che si svolgerà in concomitanza con il World Cleanup Day, organizzato in collaborazione con Worldrise ONLUS e 30×30 Italia.

L’iniziativa è portata ad Asti dai ragazzi di Protect Our Home, per non essere da meno ed aderire alla giornata che coinvolgerà in contemporanea tutte le città italiane. L’appuntamento è per sabato sabato 18 settembre alle ore 12.30 in Via Maggiora, nei pressi della rotonda “Giostra del Palio”.

“L’obiettivo di Save the Planet – spiegano in casa Protect Our Home, Ambassadors di Asti – è quello di promuovere il World Cleanup Day, unendo cittadini, associazioni e realtà locali per sensibilizzare e attuare un vero cambiamento al fine di raggiungere un obiettivo comune: un pianeta più pulito e sano. Noi di Protect Our Home ci saremo e vi aspettiamo per dare il nostro contributo. Insieme per il bene comune!”