Amministrative 2021: a Castelnuovo Belbo tre i candidati alla poltrona da sindaco, le liste a sostegno

Tra i comuni astigiani chiamati al voto per le elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 troviamo anche Castelnuovo Belbo.

Sono tre i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino: Maria Silvia Are e Ubaldo Marcato sfidano il sindaco uscente Aldo Allineri.

Di seguito le tre liste a sostegno del candidati sindaci

Lista 1 “Uniti per Castelnuovo”

Candidato sindaco: Maria Silvia Are in Delponte

Candidati consiglieri

Amalia Grimaldi

Giorgio Giuseppe Cotogno,

Ivet Delponte

Donatella Diotti

Maria Giovannone

Fabrizio Vercellone

Elvira Trebisondi

Lista 2 “L’argine – Ubaldo Marcato Sindaco”

Candidato Sindaco: Ubaldo Marcato

Candidati Consiglieri

Alessandro Bellora

Clementina Cafaro

Saif Charmane

Luca Conta

Antonio Nicola Gardino

Marco Guastella

Giorgio Pizzimbono

Fabio Robba

Caterina Laura Soave

Deborah Vacca

Lista 3 “Castelnuovo Belbo nel Cuore – Allineri sindaco”

Candidato sindaco: Aldo Allineri

Candidati consiglieri:

Claudio Bevilacqua

Rosanna Cupo

Stefano Di Norcia

Carlo Gandini

Tommaso Gavazza

Matteo Lo Sardo

Riccarda Valentina Pesce

Andrea Soave

Luigina Terzano

I programmi elettorali dei tre candidati sono stati pubblicati sull’albo pretorio del Comune di Castelnuovo Belbo, per visionarli clicca qui —->>>> https://albo.studiok.it/castelnuovobelbo/albo/