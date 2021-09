Alla scoperta dell’editoria indipendente piemontese: domani Independent Grand Tour arriva ad Asti

Quarta tappa per l’Independent Grand Tour, ideato dal team di Hangar del Libro (progetto di Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino per raccontare l’editoria indipendente e cominciare a far scoprire le prime novità della prossima edizione del Salone (14-18 ottobre 2021).

Sabato 18 settembre 2021 alle 16 il viaggio tra i libri made in Piemonte si ferma a Asti, presso FuoriLuogo (via Govone 15), con cinque editori indipendenti piemontesi, i loro autori e gli organizzatori del Salone del Libro, per un appuntamento organizzato in collaborazione con FuoriLuogo Asti e la Fondazione Biblioteca Astense “Giorgio

Faletti”. Porterà i suoi saluti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Fusta Editore (di Saluzzo) racconterà Pedalando fra le aquile di Giovanni Panzera e Ermanno Giraudo; Impremix (di Torino) porterà Amore… ti farò morire di Elena Gherra; LAReditore (di Perosa Argentina) proporrà Aleramici di Alberto Busca; Neos Edizioni (di Torino) illustrerà Spirito d’estate. Storie di collina di AA.VV. a cura di Riccardo Marchina; Voglino Editrice (di Torino) presenterà Cieli su Torino – Una città raccontata dai maggiori scrittori contemporanei di AA. VV. a cura di Renzo Sicco. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con Green Pass.

Cos’è Independent Grand Tour

Otto le tappe nei capoluoghi piemontesi previste dal progetto Independent Grand Tour, che coinvolge circa trenta editori piemontesi chiamati a proporre le ultime uscite o i titoli in catalogo a cui sono più affezionati. Dopo aver raggiunto Cuneo, Alessandria, Vebania e Asti, l’Independent Grand Tour sarà a Biella (sabato 25 settembre, ore 17), Vercelli (sabato 2 ottobre, ore 17), Novara (sabato 9 ottobre, ore 17), Torino (al Salone Internazionale del Libro).

Independent Grand Tour anima le vie e le piazze delle città ospiti e si snoda in due momenti. A ogni tappa attori e “strilloni” chiamano a raccolta il pubblico con azioni teatrali in giro per la città. Momento clou della giornata è l’incontro pubblico, in cui si alternano le presentazioni di libri di case editrici indipendenti piemontesi e in cui poco per volta vengono svelata le novità della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in compagnia dei suoi organizzatori e promotori. Un momento in cui anche le librerie cittadine possono raccontarsi ai

propri lettori.

Independent Grand Tour è accompagnato da una vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it che illustra tutti i titoli delle case editrici indipendenti che vengono presentati nel viaggio letterario, per aiutare i lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Una vetrina che, in occasione di ogni tappa, si farà anche reale, per sfogliare “in presenza” romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati e libri per bambini che fanno parte del variegato catalogo dell’editoria indipendente piemontese.

Independent Grand Tour è viaggio letterario e far conoscere la grande ricchezza delle realtà editoriali e librarie piemontesi, eccellenza a livello nazionale. Un modo per contribuire a dare impulso alla diffusione e promozione della filiera del libro, sostenendo il lavoro di molti piccoli imprenditori e commercianti, soprattutto dopo un anno che ha visto il comparto culturale in grave difficoltà a causa della pandemia.

“Dopo la pandemia, che ha visto il comparto culturale in grave difficoltà – spiega Vittoria Poggio, assessore Cultura, Turismo, Commercio Regione Piemonte –, creare momenti e iniziative come Independent Grand Tour, che hanno come obiettivo la diffusione e la promozione della filiera del libro, diventa davvero un’azione importante e necessaria per salvaguardare e supportare il lavoro di molti piccoli imprenditori e commercianti”.

Saranno tre le case editrici astigiane presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino con un proprio stand: Team Services, Scritturapura e Letteratura Alternativa.