Alla Bottega Rava e Fava di Asti prodotti di artigianato etici per la casa

Da mercoledì 8 fino a sabato 18 settembre la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti dedica uno spazio importante ai prodotti di artigianato per la casa della linea Ethical Home Altromercato: tessuti, ceramica e cesteria.

Durante il periodo della promozione saranno presentati prodotti, materiali utilizzati e filiere di artigiani dal mondo impegnati in produzioni tessili, di ceramica e di fibre-cesteria. Un oggetto lavorato, tessuto o creato dall’argilla, stampato, dipinto, decorato, fatto a mano, non è mai anonimo: racchiude qualcosa di speciale, come il tocco di un uomo o di una donna, il vero valore da custodire. Ogni oggetto Ethical Home Altromercato ha molto di più di una funzione specifica, perché racconta anche storie di bellezza, disegna trame e immaginari di felicità, unisce il design e la passione italiani con tradizioni e saperi di tante culture del mondo.

“Nel mondo o nel nostro paese, gli artigiani che realizzano i prodotti per la tua casa lavorano con mani esperte e attente ai minimi dettagli. Ogni oggetto non è seriale, ma un pezzo unico, realizzato secondo tecniche di lavorazione tradizionali, di quelle che si tramandano di generazione in generazione o che si imparano per passione. Potranno essere imperfetti, ma l’imperfezione rappresenta il loro valore aggiunto, la loro anima originale e genuina” spiegano dal punto vendita.

Seguendo mission e valori del commercio equo e solidale, i prodotti ethical home sono realizzati con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al bene della persona.

ETHICAL HOME IN BOTTEGA