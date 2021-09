Alla Biblioteca Monticone di Canelli la presentazione di “Il cannocchiale del tenente Dumont” di Marino Magliani

La Biblioteca G. Monticone nel bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, presenta “Il cannocchiale del tenente Dumont”, ultimo avventuroso, coinvolgente e suggestivo romanzo di Marino Magliani, appena uscito presso L’Orma Editore.

Domenica 12 settembre 2021, alle ore 17, presso il cortile dell’Enoteca di Canelli e dell’Astesana, in via G. B. Giuliani 29, l’autore, dialogando con l’amico scrittore Marco Drago, presenterà il romanzo, a cui si è dedicato per vent’anni.

La storia ci porta nell’estate del 1800, durante la Campagna d’Egitto, a seguire le vicende di tre soldati napoleonici stanchi della guerra. Le varie vicissitudini li troveranno smarriti in un bellissimo paesaggio ligure che pullula di spie e di uniformi nemiche, ma che offre loro la libertà di scrollarsi di dosso la grande Storia per inseguire amori difficili, illusioni perdute e la gioia del sole.

Marino Magliani, che vive tra la Liguria e la costa olandese dove scrive e traduce, ha il pregio di saper gestire con maestria e ricchezza linguistica una prosa ispirata, di precisa bellezza, capace di imprimere nella memoria dei lettori l’espressività evocativa di immagini, ambienti ed emozioni. La sua sapienza narrativa utilizzando tutti i registri disponibili, dipinge paesaggi mentre corre veloce nel racconto dell’avventura.

Al termine della presentazione del libro, che il prossimo ottobre sarà presentato al Salone del Libro di Torino, seguirà un aperitivo offerto dall’azienda vinicola L’Armangia di Ignazio Giovine.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, con verifica del Green Pass, come da normativa vigente.

Con l’occasione si avvisa che dall’11 settembre 2021 la Biblioteca Monticone ritorna ad essere aperta al pubblico anche di sabato, dalle ore 9 alle ore 12,30, grazie alla disponibilità dei membri del consiglio di Biblioteca e dei volontari. Si ricorda che per accedere ai locali della Biblioteca sarà necessario esibire il Green Pass, sia in formato cartaceo che digitale, o certificazione di tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. Sono esclusi da tale obbligo bambini e ragazzi fino ai 12 anni di età e si soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.